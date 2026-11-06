Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 53

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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі Запорізького району, завданого 2 листопада, зросла до 53 людей.

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання авіабомби ФАБ-3000 триває вже п’яту добу. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Правоохоронні органи встановили місцезнаходження сімох осіб, із якими родичі втратили зв'язок після російської авіаційної атаки на селище Комишуваха Запорізької області, що сталася 2 листопада.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами

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