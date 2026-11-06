Росіяни дроном вбили енергетика під час ремонтних робіт
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Російський безпілотний літальний апарат завдав удару по ремонтній бригаді компанії ДТЕК, яка виконувала роботи у прифронтовому регіоні. Внаслідок ворожої атаки загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов.
У пресслужбі компанії висловили співчуття рідним і колегам загиблого та наголосили, що систематичні атаки з боку рф продовжують становити пряму загрозу для життя українських фахівців, які відновлюють енергетичну інфраструктуру у надскладних та небезпечних умовах.
Джерело: ДТЕК.
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