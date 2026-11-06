Российские власти продолжают увеличивать выплаты субсидий нефтяным компаниям, нефтеперерабатывающие заводы которых в этом году более 100 раз подвергались атакам беспилотников. Из-за этого предприятия были вынуждены сократить объемы переработки нефти до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

В октябре нефтяные компании получили из федерального бюджета около $5,07 млрд в рамках демпферного механизма, свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. По сравнению с сентябрем выплаты выросли на 36%, или примерно на $1,34 млрд, и стали самыми крупными с апреля 2022 года.

Еще около $1,71 млрд власти направили нефтяной отрасли в виде возвратного акциза — на 42% больше, чем месяцем ранее. Общий объем субсидий по всем каналам за месяц достиг примерно $7,08 млрд. Эта сумма превышает годовые бюджеты крупных российских регионов, в частности Свердловской области и Краснодарского края.

С начала года только по механизму «демпфера» нефтяные компании получили около $20,05 млрд, подсчитал экономист Кирилл Родионов. Этот механизм был введен в 2018 году и заявлен как способ стабилизации внутренних цен на бензин. Однако, несмотря на рекордные выплаты, стоимость топлива на российских АЗС в этом году выросла сильнее всего с начала 2010-х годов. Летом подорожание достигало 28% в годовом исчислении, а осенью замедлилось до 18%, по подсчетам Райффайзенбанка.

Общий объем субсидий российским НПЗ в этом году, включая обратный акциз и инвестиционную надбавку, достиг примерно $34,35 млрд. Для сравнения: за январь–октябрь прошлого года эта сумма составляла около $24,94 млрд, подсчитал Родионов. По его словам, такие расходы фактически нивелируют дополнительные бюджетные поступления, полученные благодаря росту цен на нефть.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Видео: В Краснодарском крае под удар попал Афипский НПЗ.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

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