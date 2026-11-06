Росія виплатила нафтовим компаніям понад $34 млрд субсидій через атаки на НПЗ

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Російська влада продовжує збільшувати виплати субсидій нафтовим компаніям, які цьогоріч понад 100 разів зазнавали атак безпілотників на нафтопереробні заводи. Через це підприємства були змушені скоротити обсяги переробки нафти до найнижчого рівня за останні два десятиліття.

У жовтні нафтові компанії отримали з федерального бюджету близько $5,07 млрд у межах демпферного механізму, свідчать дані Міністерства фінансів РФ. Порівняно з вереснем виплати зросли на 36%, або приблизно на $1,34 млрд, і стали найбільшими з квітня 2022 року.

Ще близько $1,71 млрд влада спрямувала нафтовій галузі у вигляді зворотного акцизу — на 42% більше, ніж місяцем раніше. Загальний обсяг субсидій за всіма каналами за місяць сягнув приблизно $7,08 млрд. Ця сума перевищує річні бюджети великих російських регіонів, зокрема Свердловської області та Краснодарського краю.

Від початку року лише за демпферним механізмом нафтові компанії отримали близько $20,05 млрд, підрахував економіст Кирило Родіонов. Цей механізм запровадили у 2018 році та декларували як спосіб стабілізації внутрішніх цін на бензин. Однак попри рекордні виплати вартість пального на російських АЗС цьогоріч зросла найсильніше з початку 2010-х років. Улітку подорожчання сягало 28% у річному вимірі, а восени сповільнилося до 18%, за підрахунками Райффайзенбанку.

Загальний обсяг субсидій російським НПЗ цього року, включно зі зворотним акцизом та інвестиційною надбавкою, сягнув приблизно $34,35 млрд. Для порівняння, за січень–жовтень минулого року ця сума становила близько $24,94 млрд, підрахував Родіонов. За його словами, такі витрати фактично нівелюють додаткові бюджетні надходження, отримані завдяки зростанню цін на нафту.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

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