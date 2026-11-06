俄罗斯当局继续增加对石油公司的补贴，而今年这些公司的炼油厂已遭遇超过100次无人机袭击。 受此影响，这些企业被迫将原油加工量削减至近二十年来的最低水平。

据俄罗斯联邦财政部数据显示，10月，石油公司通过“缓冲机制”从联邦预算中获得了约50.7亿美元。 与9月相比，拨款额增长了36%，即约13.4亿美元，创下自2022年4月以来的最高纪录。

此外，政府还以返还消费税的形式向石油行业拨付了约17.1亿美元，比上月增加了42%。 当月所有渠道的补贴总额达到约70.8亿美元。这一数额超过了俄罗斯部分大型地区的年度预算，特别是斯维尔德洛夫斯克州和克拉斯诺达尔边疆区。

经济学家基里尔·罗迪奥诺夫计算得出，自年初以来，仅通过“缓冲机制”，石油公司就获得了约200.5亿美元。 该机制于2018年推出，被宣称为稳定国内汽油价格的手段。然而，尽管补贴支付额创下历史新高，今年俄罗斯加油站的燃油价格涨幅却达到了2010年代初以来的最高水平。 据瑞福森银行估算，夏季油价同比涨幅高达28%，秋季则放缓至18%。

今年俄罗斯炼油厂获得的补贴总额（包括返还的消费税和投资补贴）约为343.5亿美元。 罗迪奥诺夫计算得出，作为对比，去年1月至10月这一数额约为249.4亿美元。据他称，此类支出实际上抵消了因油价上涨而获得的额外预算收入。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

视频：克拉斯诺达尔边疆区的阿菲普斯克炼油厂遭到袭击。

回顾此前情况，11月3日凌晨，无人机袭击了位于俄罗斯雅罗斯拉夫尔的斯拉夫纳夫塔-亚诺斯炼油厂。袭击后，该工业区发生大火。

此前，无人机曾袭击了位于下诺夫哥罗德州的俄罗斯卢克石油公司炼油厂。

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