俄罗斯展示了从米-28直升机上发射小型巡航导弹的场景

俄罗斯国防部发布了一段视频，视频中显示，一架米-28NM攻击直升机在对乌克兰的作战行动中发射了一枚小型巡航导弹。 画面显示，该直升机从短翼下方的挂架上发射了导弹。

据观察人士评估，视频中的导弹可能是S8000“班德罗尔”导弹或其近似型号Dan-T。这两种导弹均配备喷气发动机，属于相对廉价的杀伤性武器。

画面显示，一架米-28NM直升机从短翼下的挂架上发射了导弹。不过，导弹的具体型号、发射日期以及打击目标尚未得到官方披露。

俄方声称，这些导弹的射程可达500公里。“班德罗尔”可携带50公斤弹头，而Dan-T则可携带135公斤。 就结构和用途而言，它们的工作原理类似于小型巡航导弹——借助喷气发动机在低空沿预定航线飞行，通过卫星和惯性导航系统进行制导，并将弹头单程送达目标。

此前，这些导弹既可通过地面发射装置发射，也可搭载于各类航空平台——包括米-28直升机以及苏-25SM3、苏-30SM、苏-34和苏-57战斗机。

分析人士认为，此次新演示的亮点在于证实了俄罗斯正在将此类弹药集成到米-28NM攻击直升机上。

据Defence Blog报道。



报道还披露了俄罗斯军火库中乌克兰情报部门尚未掌握相关数据的导弹型号。

据情报部门消息，俄罗斯X-101导弹的月生产计划超过80枚，其中部分企业的实际产量甚至超过了既定目标。

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