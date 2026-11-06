俄罗斯芭蕾舞演员阿纳斯塔西娅·沃洛乔娃公开呼吁俄罗斯当局征召她的前演出总监马克西姆·尼古拉耶夫，并将其派往前线参战，对抗乌克兰。

她之所以发表此类言论，是因为尼古拉耶夫在两人合作期间被指控渎职、挪用公款以及散布谣言。 这位俄罗斯女子在自己的Instagram上声称，鉴于该前下属处于征兵年龄，可以将其送入俄罗斯占领军行列作为惩罚。

与此同时，俄罗斯媒体指出该声明与俄罗斯现行法律不符，因为33岁的尼古拉耶夫已超出俄罗斯18至30岁的征兵年龄范围。

来源：阿纳斯塔西娅·沃洛乔科娃的Instagram。

乌克兰守卫者在前线击毙了俄罗斯占领军成员谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车赛冠军、世界盃得主，并参加过两届奥运会的运动员。

乌克兰军人击毙了参与对乌战争的俄罗斯占领军尼基塔·费奥基斯托夫。该侵略者早在2024年6月就已死亡，但相关消息及其下葬日期直到后来才被披露。

此前，乌克兰国防军还击毙了俄罗斯占领军成员德米特里·朱科夫，他在战争爆发前曾是力量举重项目运动健将候选人，并赢得过一系列俄罗斯国内赛事的冠军。 据俄方消息，该军人于7月8日阵亡，葬礼定于7月27日举行。

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