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Російська балерина Анастасія Волочкова публічно закликала владу рф мобілізувати її колишнього концертного директора Максима Ніколаєва та відправити його на війну проти України.

Підставою для таких заяв стали звинувачення Ніколаєва у неналежному виконанні обов'язків, фінансових зловживаннях та поширенні пліток під час їхньої співпраці. У своєму Instagram росіянка заявила, що призовний вік екпідлеглого дозволяє відправити його до лав російських окупаційних військ як покарання.

Водночас російські медіа звернули увагу на невідповідність заяви чинному законодавству рф, оскільки 33-річний Ніколаєв не підпадає під призовний вік, який у росії становить від 18 до 30 років.

Джерело: Instagram Анастасії Волочкової.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Феокістова, який брав участь у війні проти України. Смерть загарбника сталася ще у червні 2024 року, проте інформація про це та дата його поховання стали відомі пізніше.

Перед цим Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який до війни був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та переможцем низки російських турнірів. За даними російської сторони, військовий загинув 8 липня, а попрощаються з ним 27 липня.

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