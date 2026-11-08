Росія повторно атакувала склад продуктів в Одесі, спалахнула пожежа

0:00 / 0:00

В Одесі вранці 8 листопада російські війська повторно завдали удару по складу продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

«Зранку росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. Виникла масштабна пожежа», — поінформував очільник ОВА.

За словами Кіпера, інформації про постраждалих наразі не надходило.

На місці удару триває ліквідація наслідків російської атаки. До робіт залучені всі відповідні служби.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 7 листопада загинули п’ятеро мирних жителів. Троє людей стали жертвами атак у Краматорську, ще двоє загинули в Біленькому та Дружківці.

У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Читай нас у