Rosja ponownie zaatakowała magazyn żywności w Odessie, wybuchł pożar

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na magazyn żywności, który już wcześniej był celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł ogromny pożar.

„Rano Rosjanie trafili w magazyn produktów spożywczych, który już wcześniej był przez nich atakowany. Wybuchł rozległy pożar” – poinformował szef administracji obwodowej.

Według Kipera na razie nie ma informacji o ofiarach.

W miejscu uderzenia trwają prace związane z likwidacją skutków rosyjskiego ataku. Do prac zaangażowane są wszystkie odpowiednie służby.

Poinformował o tym szef Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper na Telegramie.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy abonentów pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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