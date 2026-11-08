Na Wołyniu szczątki rosyjskich dronów spowodowały pożar w gospodarstwie rolnym

W wyniku nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód wołyński w rejonie łuckim wybuchł pożar na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie pożar został opanowany; nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

Według szefa Obwodowej Administracji, zeszłej nocy rosyjskie wojska skierowały na Wołyń kilka dronów odrzutowych typu Shahed.

„Zeszłej nocy wróg skierował na Wołyń kilka dronów typu Shahed (odrzutowych). W wyniku działań sił obrony przeciwlotniczej szczątki zestrzelonych dronów wroga spadły na teren jednego z gospodarstw rolnych w rejonie łuckim. Tam wybuchł pożar w pomieszczeniu biurowym. Obecnie pożar został opanowany” – poinformował Romaniuk.

Według informacji urzędnika w wyniku ataku nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

Ponadto siły lotnictwa taktycznego zniszczyły rosyjskiego drona na terenie rejonu Kamień-Kaszirskiego.

Poinformował o tym szef Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Roman Romanjuk na Telegramie.

W Odessie rano 8 listopada rosyjskie wojska ponownie uderzyły w magazyn żywności, który wcześniej był już celem ataku. W wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar.

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów 7 listopada zginęło pięciu cywilów. Trzy osoby padły ofiarą ataków w Kramatorsku, a kolejne dwie zginęły w Bilenkim i Drużkowcu.

W nocy z 7 na 8 listopada rosyjski dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia około 250 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

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