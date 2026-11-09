Фото: у Ростовській області дрони зупинили рух мостом через річку Міус

0:00 / 0:00

У Ростовській області Росії внаслідок влучання безпілотника FP-2 припинили рух транспорту мостом через річку Міус на трасі Р-280, яку російські окупанти називають «Новоросія». Масштаби пошкоджень дорожнього полотна зафіксували на супутникових знімках.

Як свідчать супутникові кадри, оприлюднені аналітичним каналом Dnipro Osint, дорожнє покриття мосту за координатами 47.184059, 38.515930 зазнало суттєвих руйнувань.

Унаслідок атаки проїзд цією ділянкою дороги став повністю неможливим для будь-якого транспорту.

Траса Р-280 має важливе значення для російської військової логістики, оскільки з'єднує територію РФ із тимчасово окупованими українськими регіонами. Переправа через річку Міус використовувалася для перекидання військової техніки та боєприпасів на південний напрямок фронту.

За інформацією руху «Маріуполь Спротив», мости через Міус входили до переліку 30 стратегічних переправ російських військ. Виведення таких об'єктів з ладу може суттєво ускладнити постачання та порушити військову логістику армії противника.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

Читай нас у