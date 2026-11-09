Фото: в Ростовской области дроны остановили движение по мосту через реку Миус

В Ростовской области России в результате попадания беспилотника FP-2 было приостановлено движение транспорта по мосту через реку Миус на трассе Р-280, которую российские оккупанты называют «Новороссия». Масштабы повреждений дорожного полотна зафиксированы на спутниковых снимках.

Как свидетельствуют спутниковые кадры, опубликованные аналитическим каналом Dnipro Osint, дорожное покрытие моста по координатам 47.184059, 38.515930 подверглось значительным разрушениям.

В результате атаки проезд по этому участку дороги стал полностью невозможен для любого транспорта.

Трасса Р-280 имеет важное значение для российской военной логистики, поскольку соединяет территорию РФ с временно оккупированными украинскими регионами. Переправа через реку Миус использовалась для переброски военной техники и боеприпасов на южное направление фронта.

По информации движения «Мариуполь Сопротивление», мосты через Миус входили в перечень 30 стратегических переправ российских войск. Вывод таких объектов из строя может существенно затруднить снабжение и нарушить военную логистику армии противника.

Напомним, в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

В октябре 2026 года в России задержали или отменили почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

Читай нас в