В Харькове после удара российского беспилотника произошел пожар, есть пострадавшие

9 ноября российский беспилотник нанес удар по Шевченковскому району Харькова. В результате удара вспыхнул пожар, по меньшей мере четверо человек пострадали.

«На месте пожар... На данный момент известно о четырёх пострадавших», — написал Терехов в своём Telegram-канале.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Россия нанесла удар реактивными дронами по Харьковской области: повреждено отделение Новой почты.

Харьковская область остается главным направлением атак РФ на приграничье.

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксированы в Немишлянском и Киевском районах города.

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