Участники встречи в Абу-Даби назвали условия будущего мирного соглашения по Украине

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

«Накануне предстоящих трехсторонних переговоров с участием России представители европейских партнеров, Украины и США встретились, чтобы продолжить тесную координацию усилий, направленных на прекращение войны в Украине и создание условий для прочного мира, в частности путем поддержки действенных гарантий безопасности как составной части любого урегулирования», — отмечается в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что переговоры прошли в духе сотрудничества между европейскими партнерами, Украиной и Соединенными Штатами. Такой формат отражает общие цели сторон, постоянные консультации и их приверженность евроатлантической безопасности.

«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в принятии решений, а также обеспечивать надежные гарантии безопасности для Украины», — отметили в Европейской комиссии.

Там добавили, что общая цель заключается в создании практичной и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную защищенность Украины и сформирует необходимое доверие для достижения переговорного урегулирования.

Помимо главной задачи — достижения прочного мира в Украине — участники встречи рассмотрели возможности использования существующих европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны.

Также стороны признали важность решения вопросов безопасности в послевоенный период и снижения рисков возникновения новых конфликтов.

«Они обсудили пути создания эффективных механизмов управления рисками и предотвращения опасной эскалации, — говорится в заявлении. — Участники подтвердили свою совместную приверженность построению прочной послевоенной архитектуры европейской безопасности и соответствующих договоренностей, а также четко указали, что сильный НАТО останется ключевым элементом коллективной обороны в евроатлантическом пространстве».

В Европейской комиссии подчеркнули, что европейские партнеры, Украина и США будут и в дальнейшем координировать свои действия на протяжении всего переговорного процесса.

«Имея общую цель — перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров для достижения всеобъемлющего и прочного мира», — отмечается в заявлении.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам встречи.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

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