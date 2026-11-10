阿布扎比会议的与会者提出了未来关于乌克兰的和平协议的条件

欧盟、法国、德国、意大利、英国、 乌克兰、美国和北约的代表在阿布扎比举行的会议上强调，任何未来的和平协议都必须尊重乌克兰的主权和领土完整，以及其自主决策的权利。 此外，协议必须为本国提供可靠的安全保障。

“在即将举行的有俄罗斯参与的三方磋商前夕，欧洲伙伴国、 乌克兰和美国代表举行了会晤，以继续密切协调各方努力，旨在结束乌克兰战争并为持久和平创造条件，特别是通过支持将有效安全保障作为任何解决方案的组成部分，”声明中指出。

欧盟委员会强调，此次会谈是在欧洲伙伴、乌克兰和美国之间合作精神下进行的。这种形式体现了各方的共同目标、持续磋商以及对欧亚大西洋安全的承诺。

“与会者强调，任何未来的协议都必须尊重乌克兰的主权、领土完整和决策独立性，并为乌克兰提供可靠的安全保障，”欧盟委员会指出。

该机构补充道，共同目标在于建立一个切实可行且互补的安全体系，该体系将增强乌克兰的长期安全保障，并为通过谈判达成和平解决方案奠定必要的信任基础。

除了主要目标——在乌克兰实现持久和平——之外，与会者还探讨了在战争结束后利用现有欧洲安全机构和协议的可能性。

各方还承认，解决战后时期的安全问题以及降低新冲突爆发的风险至关重要。

“他们讨论了建立有效风险管理机制以及防止局势危险升级的途径，”声明中写道。 ——与会者重申了共同致力于构建坚实的战后欧洲安全架构及相关协议，并明确指出，强大的北约仍将是欧亚大西洋地区集体防御的关键要素。”

欧盟委员会强调，欧洲伙伴、乌克兰和美国将在整个谈判过程中继续协调行动。

“我们的共同目标是，在欧洲伙伴的参与下，推进更广泛的多边磋商，以实现全面而持久的和平，”声明中指出。

欧洲委员会在会议总结声明中提到了这一点。

乌克兰代表团于11月10日抵达阿布扎比，乌克兰、美国和俄罗斯将在此举行谈判。会议定于09:50开始。

在阿布扎比举行的首轮谈判中，美国、乌克兰和欧洲伙伴就结束战争的方案进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

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