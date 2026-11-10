Uczestnicy spotkania w Abu Zabi określili warunki przyszłego porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

„W przededniu zbliżających się trójstronnych rozmów z udziałem Rosji przedstawiciele partnerów europejskich, Ukrainy i USA spotkali się, aby kontynuować ścisłą koordynację wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie i stworzenia warunków dla trwałego pokoju, w szczególności poprzez wspieranie skutecznych gwarancji bezpieczeństwa jako elementu każdego porozumienia” – zaznaczono w oświadczeniu.

W Komisji Europejskiej podkreślono, że rozmowy odbyły się w duchu współpracy między partnerami europejskimi, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Taki format odzwierciedla wspólne cele stron, stałe konsultacje oraz ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

„Uczestnicy podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia muszą respektować suwerenność, integralność terytorialną i niezależność Ukrainy w podejmowaniu decyzji, a także zapewniać Ukrainie solidne gwarancje bezpieczeństwa” – zaznaczono w Komisji Europejskiej.

Dodano tam, że wspólnym celem jest stworzenie praktycznego i wzajemnie uzupełniającego się systemu bezpieczeństwa, który wzmocni długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy i zbuduje zaufanie niezbędne do osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji.

Oprócz głównego zadania — osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie — uczestnicy spotkania rozważali możliwości wykorzystania istniejących europejskich instytucji i porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

Strony uznały również znaczenie rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w okresie powojennym oraz ograniczenia ryzyka pojawienia się nowych konfliktów.

„Omówili sposoby stworzenia skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem i zapobiegania niebezpiecznej eskalacji” – czytamy w oświadczeniu. — Uczestnicy potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie w budowę solidnej powojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego i odpowiednich porozumień, a także wyraźnie zaznaczyli, że silne NATO pozostanie kluczowym elementem zbiorowej obrony w przestrzeni euroatlantyckiej”.

W Komisji Europejskiej podkreślono, że partnerzy europejscy, Ukraina i Stany Zjednoczone będą nadal koordynować swoje działania w trakcie całego procesu negocjacyjnego.

„Mając wspólny cel – przejście do szerszych wielostronnych rozmów z udziałem partnerów europejskich w celu osiągnięcia wszechstronnego i trwałego pokoju” – zaznaczono w oświadczeniu.

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu Komisji Europejskiej wydanym po zakończeniu spotkania.

10 listopada przedstawiciele Ukrainy przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

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