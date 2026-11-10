Российские авиабомбы разрушили пять домов в Славянске, ещё более 80 получили повреждения

9–10 ноября российские войска нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов были разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранения, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, накануне вечером российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-500 на частный сектор города. Ночью оккупанты нанесли ещё два удара — на этот раз двумя ФАБ-250 по многоэтажкам в центральной части Славянска.

В результате атак повреждены как минимум 82 частных и многоквартирных дома, пять домов полностью разрушены. Также разрушениям подверглись медицинское учреждение, автомобили и предприятия.

Ранение получил 44-летний мужчина, отметил Лях. Информации о других пострадавших в сообщении начальника МВА не было.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

Читай нас в