俄罗斯的航空炸弹摧毁了斯洛维扬斯克的五栋房屋，另有80多栋受损

11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州的斯洛维扬斯克发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被摧毁，至少82处民宅受损，1人受伤。

据他介绍，前一天晚上，俄军向该市居民区投下了一枚FAB-500航空炸弹。 当晚，占领军又发动了两次袭击——这次是向斯洛维扬斯克市中心的几栋高层建筑投下了两枚FAB-250炸弹。

袭击导致至少82栋私人住宅和多户住宅受损，其中5栋房屋被完全摧毁。此外，一家医疗机构、多辆汽车及多家企业也遭受了破坏。

利亚赫指出，一名44岁的男子在袭击中受伤。该市军事行政长官的通报中未提及其他伤者情况。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日表示，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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