Рада приняла новый закон о поиске пропавших без вести по отпечаткам пальцев

10 ноября Верховная Рада приняла закон, который совершенствует механизмы розыска пропавших без вести лиц и идентификации неопознанных тел в условиях военного положения. В частности, для установления личности планируется использовать отпечатки пальцев, сохраненные в удостоверениях личности.

«Документ позволит привлекать к ДНК-экспертизам международных специалистов, а также использовать цифровые копии отпечатков пальцев для установления личности. Это должно обеспечить оперативность процессов розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на Telegram-канал ВРУ, соответствующий законопроект № 14095 во втором чтении и в целом поддержали 278 народных депутатов.

Украина и Россия сведут списки пропавших без вести военнослужащих.

Поиск пропавших без вести: государство создаст специальные группы.

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