Rada przyjęła nową ustawę dotyczącą poszukiwania osób zaginionych na podstawie odcisków palców

10 listopada Rada Najwyższa uchwaliła ustawę, która usprawnia mechanizmy poszukiwania osób zaginionych oraz identyfikacji niezidentyfikowanych zwłok w warunkach stanu wojennego. W szczególności do ustalenia tożsamości planuje się wykorzystywać odciski palców zapisane w dokumentach tożsamości.

„Ustawa umożliwi angażowanie międzynarodowych ekspertów do badań DNA, a także wykorzystywanie cyfrowych kopii odcisków palców do ustalania tożsamości osób. Ma to zapewnić sprawność procesów poszukiwania osób zaginionych w szczególnych okolicznościach” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją opublikowaną na kanale Telegramie Rady Najwyższej Ukrainy, odpowiedni projekt ustawy nr 14095 w drugim czytaniu oraz w całości poparło 278 posłów.

Ukraina i Rosja porównają listy zaginionych żołnierzy.

Poszukiwanie osób zaginionych: państwo utworzy specjalne grupy.

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