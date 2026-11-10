Боец из Хмельницкой области после 248 дней на позициях вывел пленного через зону боевых действий

Военнослужащий из Хмельницкой области, который до службы занимался фермерством, провёл 248 суток на позициях в Степногорске и получил четыре ранения. Несмотря на ненависть к пленному, он вывел его через зону боевых действий, рассказали в 128-й отдельной тяжелой механизированной бригаде «Дикое Поле», которая опубликовала историю бойца в Facebook.

Андрею 45 лет. Всю жизнь он прожил в Хмельницкой области, где работал в строительной сфере и занимался фермерством. Имеет семью и двоих детей.

В 2023 году мужчина решил вступить в армию, ведь не хотел оставаться в стороне от войны за существование своей страны.

Тогда рекрутинг ещё не был распространён, поэтому Андрей попал в пехоту, которая выполняла боевые задачи на Купянском направлении.

Сначала он служил в «Черной пехоте». По его словам, штурмовые группы проводили атаки, а пехотинцы закреплялись на занятых позициях. Российские войска также неоднократно пытались штурмовать их рубежи.

«„Чёрная пехота“. Штурмовики „насыпали“, а мы закреплялись. Штурмы со стороны россиян были. Менее чем за год — четыре ранения», — рассказывает боец.

Первое ранение Андрей получил, когда возвращался с позиций: взрыв мины оставил в нём два осколка. Едва оправившись, он снова отправился на боевое задание. Однако вскоре был ранен во второй раз.

«Вышли на позиции, начали закрепляться, и начались обстрелы — российская артиллерия. И вот только что я был там с оружием, среди побратимов, вдруг открываю глаза — и оказывается, я снова „в костюме Адама“, голый, лежу в госпитале в Харькове», — смеется Андрей.

После третьего ранения военный даже отказался от госпитализации. Осколок 152-мм снаряда лишь задел шею и, как казалось Андрею, не повредил ничего важного. Однако через несколько дней он получил четвёртое ранение — ещё один осколок попал в ногу.

После лечения мужчину отправили домой на восстановление. Впоследствии он узнал, что его представили в СЗЧ.

С этим он не согласился, ведь не считал себя уклонистом, поэтому решил продолжить службу в 128-й бригаде «Дикое Поле».

«Меня тогда пролечили и отправили домой на лечение. Через некоторое время я узнал, что меня отправили в СЗЧ. Тогда я и пришел в 128-ю бригаду „Дикое Поле“, потому что точно не считал себя уклонистом», — говорит он.

Учитывая боевой опыт, Андрею предложили должность командира отделения.

За последние полтора года характер войны существенно изменился, в частности из-за массового применения беспилотников. В то же время базовые правила выживания пехоты остались неизменными.

«В 2023-м на одного-двух бойцов дроны не реагировали, сейчас же на тень набрасываются. Но главное не изменилось: если пехота копает — она выживает», — отметил боец.

Андрей убежден, что на войне страшно всем, и не доверяет тем, кто утверждает обратное. Пережитый опыт теперь помогает военному работать с новым пополнением.

«Я им говорю: глаза, ноги, уши — должны работать всегда, как и вера в то, что вы должны жить, вы должны это знать. И всегда, что бы там ни было, должны оставаться людьми», — сказал боец.

Выстоять на позициях Андрею помогали постоянная связь с командирами, посылки от «Бабушки» и передачи, которые каждую ночь доставляли дроны-вампиры. Важной поддержкой были и разговоры с родными, которые даже на расстоянии давали силы держаться.

«Даже с позиций, по рации, через ребят на КСП, но связь была. Близкие слышали нас, а мы слышали их. Я своим говорил, что всё хорошо, они мне говорили, что всё хорошо. Вроде бы не много, но это давало огромный моральный подъём», — рассказал воин.

Больше всего Андрей хочет, чтобы все его сослуживцы вернулись домой живыми. Он надеется, что военные, пропавшие без вести, тоже живы. Даже если они находятся в плену, остается шанс на обмен.

Эта надежда сопровождала его во время одной из особых операций в Степногорске. После того как соратники уничтожили группу российских военных, один оккупант сдался в плен. Его нужно было доставить на подконтрольную Украине территорию, пройдя через зону боевых действий.

«Меня трясло от ненависти к нему. Ему 20 лет, а он приперся убивать нас в нашей стране. Он повторял, что шёл не убивать, а просто денег заработать. Нам столько рассказывали, какая богатая Россия, а там нет другой возможности заработать, кроме как пойти убивать людей в другую страну», — отметил военный.

Военный понимает, что после обмена россияне могут снова отправить этого пленного на войну — подобные случаи уже бывали.

Однако Андрей придерживался другого мнения: благодаря этому обмену хотя бы один украинский военнопленный сможет вернуться домой. Возможно, это будет кто-то из его сослуживцев, а возможно — совершенно незнакомый ему человек.

Источник: «Дикое Поле»

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