这位来自赫梅利尼茨基州的士兵，入伍前从事农业，曾在斯特普诺吉尔斯克的阵地上坚守248天，期间四次负伤。 尽管对这名俘虏怀有憎恨，他还是将对方带出了火力封锁区。第128独立重型机械化旅“荒野”在Facebook上发布了这位士兵的故事。

安德烈现年45岁。他一生都生活在赫梅利尼茨基州，曾在建筑行业工作，并从事农业。他已婚，育有两个孩子。

2023年，他决定参军，因为他不愿在关乎国家存亡的战争中置身事外。

当时征兵制度尚未普及，因此安德烈被分配到了在库皮扬斯克方向执行作战任务的步兵部队。

起初，他在“黑步兵”部队服役。据他所述，突击队负责发起进攻，而步兵则在占领的阵地上坚守。俄军也曾多次试图强攻他们的防线。

“‘黑步兵’。突击队员‘猛攻’，而我们则坚守阵地。俄军曾多次发起强攻。不到一年时间，我就受了四次伤，”这位战士说道。

安德烈第一次负伤是在从阵地返回途中：地雷爆炸导致他体内留下了两块弹片。刚一康复，他就再次奔赴战斗任务。然而不久后，他第二次负伤。

“我们抵达阵地，刚开始巩固防线，俄军炮火就接踵而至。 就在我刚持枪站在战友中间的时候，突然睁开眼睛——结果发现，我又‘赤身裸体’地躺在哈尔科夫的医院里了，”安德烈笑着说。

第三次负伤后，这位军人甚至拒绝住院治疗。152毫米炮弹的弹片只是擦过他的脖子，在安德烈看来，并没有伤及任何重要部位。 然而几天后，他又受了第四次伤——另一块弹片击中了他的腿。

治疗结束后，他被送回家休养。后来他得知，自己已被列入预备役名单。

他对此表示反对，因为他不认为自己是逃避兵役者，因此决定继续在第128旅“荒野”服役。

“当时我接受了治疗，随后被送回家休养。 过了一段时间，我得知自己被列入了“逃避兵役者”名单。于是，我便加入了第128旅‘荒野’旅，因为我绝对不认为自己是逃避兵役者，”他说。

鉴于安德烈丰富的作战经验，他被提名为班长。

在过去的一年半里，战争的性质发生了显著变化，特别是由于无人机的广泛使用。与此同时，步兵的基本生存法则却始终如一。

“2023年时，无人机对一两个士兵不会做出反应，现在却连影子都会攻击。但最关键的一点没有改变：如果步兵挖了战壕——就能活下来，”这位士兵指出。

安德烈坚信，在战场上谁都会感到恐惧，他也不相信那些声称相反的人。这些亲身经历如今帮助他更好地指导新兵。

“我告诉他们：眼睛、双腿、耳朵——必须时刻保持警觉，同时要坚信你们必须活下去，这一点你们必须明白。无论发生什么，都必须保持人性，”这位战士说道。

安德烈之所以能在阵地上坚守，得益于与指挥官的持续联络、“奶奶”寄来的包裹，以及每晚由“吸血鬼”无人机送来的补给。 与家人的通话也是重要的精神支柱，即使相隔千里，这些对话也给了他坚持下去的力量。

“即使是在阵地上，通过电台，通过指挥所的战友们，但联系始终存在。亲人能听到我们的声音，我们也能听到他们的声音。 我告诉家人一切安好，他们也告诉我一切安好。虽然看似微不足道，但这给了我们巨大的精神鼓舞，”这位战士说道。

安德烈最希望的是，所有战友都能平安归来。他期待那些下落不明的军人也还活着。即使他们被俘，仍有被交换回国的希望。

在斯捷普诺吉尔斯克的一次特殊行动中，这份希望一直伴随着他。当战友们消灭了一支俄罗斯军队后，一名占领军士兵投降了。为了将他送往乌克兰控制的地区，必须穿越交火区。

“我对他的憎恨让我浑身发抖。他才20岁，却跑来我们的国家杀害我们。他反复强调，自己不是来杀人的，只是为了赚钱。 我们听过太多关于俄罗斯多么富有的说法，但那里竟然除了去别国杀人之外，别无其他赚钱的机会，”这位军人说道。

这名军人明白，交换后俄方可能会再次将这名战俘派往战场——类似的情况此前已发生过。

不过，安德烈对此却有不同的看法：多亏了这次交换，至少有一名乌克兰战俘能够回家。也许那会是他的战友之一，也许则是他完全不认识的人。

来源：《迪克波列》

乌克兰武装部队空降兵在库皮扬斯克方向摧毁了占领军的阵地和军事装备。

视频：第141独立机械化旅战士查帕在阵地上坚守了97天。

乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

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