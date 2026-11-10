Силы обороны контролируют Купянск, оккупанты пытаются прорваться с севера

Украинские защитники сохраняют контроль над Купянском в Харьковской области. В то же время оккупанты пытаются продвигаться на северных подступах к городу — в направлении Радьковки и Киндрашовки.

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, предыдущие изменения на этом направлении касались преимущественно окраин города.

На левом берегу Оскола россияне пытались усилить давление, а на правом после нескольких украинских операций были вынуждены отступить.

Теперь оккупанты пытаются продвигаться с севера, в частности через Голубовку и Радьковку, чтобы пополнить свои группы, ранее проникшие в Купянск. Пока что такие попытки сопряжены для них со значительными трудностями.

Трегубов также не исключил, что ухудшение погодных условий может затруднить работу украинских беспилотников и создать более благоприятные условия для проникновения российских групп.

Источник: Укринформ, Виктор Трегубов

DeepState зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

В зоне ответственности Группировки объединенных сил российские войска пытаются усилить давление вдоль государственной границы. За сутки на этом участке происходит от 10 до 12 боевых столкновений.

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