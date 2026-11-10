Ukraińscy obrońcy utrzymują kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Jednocześnie okupanci próbują posuwać się naprzód na północnych podejściach do miasta — w kierunku Radkivki i Kindrashivki.

Według rzecznika Grupy Sił Połączonych Wiktora Tregubowa, dotychczasowe zmiany w tym kierunku dotyczyły głównie okolic miasta.

Na lewym brzegu Oskolu Rosjanie próbowali zwiększyć presję, natomiast na prawym brzegu, po kilku operacjach ukraińskich, zostali zmuszeni do odwrotu.

Obecnie okupanci próbują posuwać się naprzód z północy, w szczególności przez Gołubówkę i Radkivkę, aby uzupełnić swoje oddziały, które wcześniej przedostały się do Kupianska. Na razie próby te wiążą się dla nich ze znacznymi trudnościami.

Tregubow nie wykluczył również, że pogorszenie warunków pogodowych może utrudnić działanie ukraińskich dronów i stworzyć bardziej sprzyjające warunki do przedostawania się rosyjskich oddziałów.

Źródło: Ukrinform, Wiktor Tregubow

DeepState odnotowało postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

W strefie odpowiedzialności Grupy Sił Połączonych wojska rosyjskie próbują zwiększyć presję wzdłuż granicy państwowej. W ciągu doby na tym odcinku dochodzi do 10–12 starć bojowych.

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