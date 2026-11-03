DeepState зафіксував просування російських військ на Покровському напрямку

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Російські окупаційні війська просунулися у Білицькому та поблизу Гришиного на Покровському напрямку. Про це 2 листопада повідомляв DeepState, аналітики якого оновили карту бойових дій.

Генеральний штаб ЗСУ відносить Білицьке до Покровського напрямку. У зведенні за 31 жовтня це село названо серед населених пунктів, неподалік яких окупанти намагалися просунутися. Загалом за добу ворог здійснив там 14 атак: біля Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Добропілля, Молодецького та в бік Сергіївки.

Це не перше просування ворога біля Гришиного, яке зафіксував DeepState. Ще 5 березня аналітики повідомляли про просування окупантів у цьому селі. Тоді Генштаб відзначав численні спроби штурмів у районах Никанорівки, Родинського та Мирнограда і наголошував, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною.

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