DeepState зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении

Российские оккупационные войска продвинулись в Белицком и в районе Гришино на Покровском направлении. Об этом 2 ноября сообщил DeepState, аналитики которого обновили карту боевых действий.

Генеральный штаб ВСУ относит Белицкое к Покровскому направлению. В сводке за 31 октября это село упомянуто среди населенных пунктов, вблизи которых оккупанты пытались продвинуться. Всего за сутки враг совершил там 14 атак: возле Нового Донбасса, Белицкого, Краснополья, Доброполья, Молодецкого и в сторону Сергеевки.

Это не первое продвижение врага в районе Гришиного, зафиксированное DeepState. Еще 5 марта аналитики сообщали о продвижении оккупантов в этом селе. Тогда Генштаб отмечал многочисленные попытки штурмов в районах Никаноровки, Родинского и Мирнограда и подчеркивал, что ситуация на Покровском направлении остается сложной.

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Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

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