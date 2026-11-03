DeepState odnotowało postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska

Rosyjskie wojska okupacyjne posunęły się naprzód w Bilićku oraz w pobliżu Hryszyna na kierunku Pokrowskim. Poinformował o tym 2 listopada serwis DeepState, którego analitycy zaktualizowali mapę działań wojennych.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zalicza Bilytske do kierunku Pokrowskiego. W podsumowaniu z 31 października wieś ta została wymieniona wśród miejscowości, w pobliżu których okupanci próbowali posuwać się naprzód. W sumie w ciągu doby wróg przeprowadził tam 14 ataków: w pobliżu Nowego Donbasu, Bilytske, Krasnopodillia, Dobropillia, Molodetske oraz w kierunku Serhiivki.

Nie jest to pierwsze przesunięcie się wroga w pobliżu Hryszynego, które odnotował DeepState. Już 5 marca analitycy informowali o posuwaniu się okupantów w tej miejscowości. Wówczas Sztab Generalny odnotował liczne próby szturmów w rejonach Nikanorówki, Rodynskiego i Mirnohradu oraz podkreślał, że sytuacja na kierunku Pokrowskim pozostaje trudna.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tysiąca żołnierzy zabitych i ciężko rannych — Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.

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Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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