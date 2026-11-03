俄罗斯占领军在波克罗夫斯克方向的比利茨基及格里希诺附近推进。DeepState于11月2日报道了这一消息，该机构的分析师更新了作战地图。

乌克兰武装部队总参谋部将比利茨克归入波克罗夫斯克方向。在10月31日的战报中，该村被列为占领军试图向其周边推进的定居点之一。 总体而言，过去24小时内，敌军在该地区发动了14次进攻：分别位于新顿巴斯、比利茨克、克拉斯诺波迪利亚、多布罗皮利亚、莫洛德茨基附近，以及向谢尔吉耶夫卡方向。

这并非DeepState首次记录到敌军在格里希诺附近推进的情况。 早在3月5日，分析人士就曾报告过占领军在该村的推进。当时，总参谋部指出，尼卡诺罗夫卡、罗丁斯基和米尔诺格拉德地区发生了多次强攻尝试，并强调波克罗夫斯基方向的局势依然严峻。

乌克兰国防部称，10月俄军阵亡及重伤人数达到创纪录的5.44万人。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比俄占领军同期占领的领土面积多出10.4平方公里。

乌克兰军人第三次借助SkyFall公司的StarGate无人机系统，将一名受伤战友从战场上撤离。

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月30日，俄罗斯军队的总战损约为1 586 500名军人。

关注我们在