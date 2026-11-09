W obwodzie rostowskim w Rosji, w wyniku uderzenia drona typu FP-2, wstrzymano ruch na moście nad rzeką Mius na trasie R-280, którą rosyjscy okupanci nazywają „Noworosją”. Zakres uszkodzeń nawierzchni drogi został zarejestrowany na zdjęciach satelitarnych.

Jak wynika z materiałów satelitarnych opublikowanych przez kanał analityczny Dnipro Osint, nawierzchnia mostu o współrzędnych 47.184059, 38.515930 uległa znacznym zniszczeniom.

W wyniku ataku przejazd tym odcinkiem drogi stał się całkowicie niemożliwy dla jakiegokolwiek transportu.

Trasa R-280 ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej, ponieważ łączy terytorium Federacji Rosyjskiej z tymczasowo okupowanymi regionami Ukrainy. Przeprawa przez rzekę Mius była wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego i amunicji na południowy odcinek frontu.

Według informacji ruchu „Mariupol Opór” mosty nad Miusem znajdowały się na liście 30 strategicznych przepraw rosyjskich wojsk. Unieruchomienie takich obiektów może znacznie utrudnić zaopatrzenie i zakłócić logistykę wojskową armii przeciwnika.

Przypomnijmy, że w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

W październiku 2026 roku w Rosji wstrzymano lub odwołano prawie 34 tysiące lotów z 69,2 tysiąca zaplanowanych. Główną przyczyną były regularne ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk spowodowane zagrożeniem atakami dronów.

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