在俄罗斯罗斯托夫州，由于一架FP-2无人机击中桥梁，R-280公路上横跨米乌斯河的桥梁交通被迫中断，该公路被俄罗斯占领军称为“新俄罗斯”。 卫星图像记录了路面受损的程度。

据分析频道Dnipro Osint公布的卫星图像显示，坐标为47.184059、38.515930处的桥梁路面遭受了严重破坏。

受此次袭击影响，该路段已完全无法通行任何交通工具。

R-280公路对俄罗斯军事后勤至关重要，因为它连接了俄罗斯联邦境内与被临时占领的乌克兰地区。 米乌斯河上的渡口曾被用于将军事装备和弹药向战线南部方向调运。

据“马里乌波尔抵抗”运动组织消息，横跨米乌斯河的桥梁被列入俄军30处战略渡口名单。使此类设施瘫痪将极大阻碍补给，并打乱敌军的军事后勤体系。

需要指出的是，在俄罗斯罗斯托夫州，由于无人机袭击，连接罗斯托夫-纳-多努与乌克兰临时被占领土的“新俄罗斯”高速公路上横跨米乌斯河的桥梁遭到破坏。

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施发生火灾，梁赞部分地区停电。

2026年10月，俄罗斯原计划执飞的6.92万个航班中，近3.4万个航班被延误或取消。主要原因是由于无人机袭击威胁，机场运营经常受到限制。

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