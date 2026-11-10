Россия повредила энергетический объект в Полтаве

В ночь на 10 ноября российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об атаке сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

По информации Дякивнича, враг нанес удар беспилотником по энергетическому объекту.

«В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется», — написал Дякивнич.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Полтаву и область: повреждены предприятия, есть пострадавший.

До этого российский удар уничтожил детский реабилитационный центр в Кременчуге.

В Кременчуге Полтавской области в результате атаки российских беспилотников возникли пожары на двух объектах.

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