Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Połtawie
W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Połtawę, w wyniku którego uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. O ataku poinformował przewodniczący Połtawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych.
Według informacji Dyakivnycha wróg zaatakował obiekt energetyczny za pomocą drona.
„W rejonie Połtawy odnotowano trafienie w obiekt energetyczny przez wrogi bezzałogowy statek powietrzny. Informacje są weryfikowane” – napisał Dyakivnych.
Wcześniej informowano, że Rosja zaatakowała Połtawę i obwód: uszkodzono zakłady, jest jedna osoba ranna.
Wcześniej rosyjski atak zniszczył dziecięce centrum rehabilitacyjne w Kremenczuku.
W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchły pożary w dwóch obiektach.