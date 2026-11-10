Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Połtawie

W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Połtawę, w wyniku którego uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. O ataku poinformował przewodniczący Połtawskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Dyakivnych.

Według informacji Dyakivnycha wróg zaatakował obiekt energetyczny za pomocą drona.

„W rejonie Połtawy odnotowano trafienie w obiekt energetyczny przez wrogi bezzałogowy statek powietrzny. Informacje są weryfikowane” – napisał Dyakivnych.

Wcześniej informowano, że Rosja zaatakowała Połtawę i obwód: uszkodzono zakłady, jest jedna osoba ranna.

Wcześniej rosyjski atak zniszczył dziecięce centrum rehabilitacyjne w Kremenczuku.

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchły pożary w dwóch obiektach.

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