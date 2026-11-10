Росія пошкодила енергетичний об’єкт у Полтаві

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У ніч на 10 листопада російські війська завдали удару по Полтаві, унаслідок чого пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Про атаку повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворог вдарив безпілотником по енергетичному об'єкту.

«У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетики. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Полтаву та область: пошкоджено підприємства, є постраждалий.

До цього російський удар знищив дитячий реабілітаційний центр у Кременчуці.

У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на двох об’єктах.

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