Російський удар знищив дитячий реабілітаційний центр у Кременчуці

Під час російської атаки на Кременчук увечері 8 листопада дрон влучив у дитячий центр «Колібрі». Унаслідок удару та пожежі заклад, який дев’ять років допомагав дітям з інвалідністю, був повністю зруйнований. Також пошкоджені три квартири та інші цивільні об’єкти міста, а кількість поранених зросла до семи.

Російський безпілотник влучив безпосередньо в будівлю. Після цього спалахнула пожежа, яка знищила приміщення центру. Вогонь охопив навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціальне обладнання, необхідне для реабілітації дітей. Окрім самого закладу, руйнувань зазнали три житлові квартири. Тобто удар припав не лише на місце, де діти проходили заняття та отримували допомогу, а й зачепив житло місцевих мешканців.

Центр «Колібрі» працював у Кременчуці протягом дев’яти років. Тут допомагали дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Робота закладу охоплювала різні етапи розвитку дитини — від раннього втручання до підготовки до навчання в інклюзивних класах звичайних шкіл. У центрі діти могли проходити реабілітацію, займатися з фахівцями та готуватися до соціалізації. Після російського удару приміщення, навчальні матеріали й обладнання, які використовували для цієї роботи, знищені.

Атака також пошкодила інші цивільні об’єкти Кременчука. За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, зафіксували влучання у багатоквартирний житловий будинок і будівлю готелю. Станом на пізній вечір 8 листопада кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до семи людей. Серед них — 16-річний підліток. Його з важкими травмами доправили до лікарні.

Рятувальники ДСНС працювали на місцях влучань, гасили пожежі та розбирали завали. Під час аварійно-рятувальних робіт їм вдалося врятувати 15 місцевих мешканців. Про атаку та її наслідки повідомляли засновниця центру Анна Андрієнко, видання «Полтавщина» та начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Про знищення центру повідомила його засновниця та керівниця громадської організації «Інклюзія без обмежень» Анна Андрієнко.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на двох об’єктах.

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