Российский удар уничтожил детский реабилитационный центр в Кременчуге

Во время российской атаки на Кременчуг вечером 8 ноября дрон попал в детский центр «Колибри». В результате удара и пожара здание, которое девять лет помогало детям с инвалидностью, было полностью разрушено. Также повреждены три квартиры и другие гражданские объекты города, а число раненых возросло до семи.

Российский беспилотник попал непосредственно в здание. После этого вспыхнул пожар, который уничтожил помещения центра. Огонь охватил учебные классы, кабинеты коррекции, методические материалы и специальное оборудование, необходимое для реабилитации детей. Помимо самого учреждения, разрушениям подверглись три жилые квартиры. То есть удар пришелся не только на место, где дети посещали занятия и получали помощь, но и затронул жилье местных жителей.

Центр «Колибри» работал в Кременчуге в течение девяти лет. Здесь помогали детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Работа учреждения охватывала различные этапы развития ребенка — от раннего вмешательства до подготовки к обучению в инклюзивных классах обычных школ. В центре дети могли проходить реабилитацию, заниматься со специалистами и готовиться к социализации. После российского удара помещения, учебные материалы и оборудование, которые использовались для этой работы, уничтожены.

Атака также повредила другие гражданские объекты Кременчуга. По информации начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, зафиксированы попадания в многоквартирный жилой дом и здание гостиницы. По состоянию на поздний вечер 8 ноября число раненых в результате обстрела возросло до семи человек. Среди них — 16-летний подросток. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Спасатели ГСЧС работали на местах попаданий, тушили пожары и расчищали завалы. В ходе аварийно-спасательных работ им удалось спасти 15 местных жителей. Об атаке и её последствиях сообщили основательница центра Анна Андриенко, издание «Полтавщина» и начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич. Об уничтожении центра сообщила его основательница и руководительница общественной организации «Инклюзия без ограничений» Анна Андриенко.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Кременчуге Полтавской области в результате атаки российских беспилотников возникли пожары на двух объектах.

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