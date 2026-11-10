На Херсонщині через атаки Росії загинула людина, шестеро поранені

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У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Під ворожими атаками перебували десятки населених пунктів, зокрема обласний центр.

Російські війська атакували регіон за допомогою ударних безпілотників, авіації та артилерії.

Під ворожим вогнем перебували Станіслав, Широка Балка, Комишани, Новомиколаївка, Берислав, Олександрівка, Дудчани, Золота Балка, Чарівне, Високе, Білозерка, Придніпровське, Розлив, Велетенське, Надіївка, Садове, Дніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Чайчине, Інгулівка, Зарічне, Ульянівка, Антонівка, Веселе, Зміївка, Львове, Милове, Михайлівка, Монастирське, Осокорівка, Тягинка, Киселівка, Новодмитрівка, Молодецьке, Софіївка та Херсон.

Внаслідок російських ударів пошкоджено три багатоповерхові будинки, сім приватних осель, господарську споруду та приватні автомобілі.

Таким чином, російські обстріли Херсонщини призвели до загибелі людини та поранення ще шістьох жителів області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

Російські війська протягом минулої доби, 9 листопада, вбили трьох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу.

Минулої доби російські військаатакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення та травми. У Сумській громаді пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.

Війська РФ 10 листопада атакувалиоб’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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