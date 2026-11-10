W obwodzie chersońskim w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

Rosyjskie wojska zaatakowały region przy użyciu dronów bojowych, lotnictwa i artylerii.

Pod ostrzałem wroga znalazły się: Stanisław, Szeroka Balka, Komyshany, Nowomykolaivka, Berysław, Oleksandrivka, Dudczany, Złota Balka, Charivne, Wysokie, Bilozerka, Prydniprovske, Rozliw, Weletenskie, Nadijewka, Sadowe, Dniprowskie, Kizomis, Darjewka, Poniatówka, Mykiłskie, Ingulec, Czajczyne, Ingulówka, Zariczne, Uljanówka, Antonówka, Wesołe, Zmiiówka, Lwów, Milowe, Michajłówka, Monastyrsk, Osokorówka, Tiahyńka, Kyseliwka, Nowodmytrowka, Molodeckie, Sofiówka oraz Chersoń.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzono trzy budynki wielokondygnacyjne, siedem domów prywatnych, budynek gospodarczy oraz prywatne samochody.

W ten sposób rosyjskie ostrzały obwodu chersońskiego doprowadziły do śmierci jednej osoby i zranienia kolejnych sześciu mieszkańców regionu.

Informację tę przekazał przewodniczący Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Prokudin na Telegramie.

W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba odniosła rany w wyniku wrogiego ostrzału.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada służby ratownicze uratowały 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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