在赫尔松州，因俄罗斯的袭击，1人死亡，6人受伤

在赫尔松州，过去24小时内，因俄罗斯的侵略行动，有1人遇难，另有6名平民受伤。数十个居民点遭到敌方袭击，其中包括该州首府。

俄军动用攻击型无人机、航空兵力和火炮对该地区发动了袭击。

遭受敌方炮火袭击的地区包括：斯坦尼斯拉夫、希罗卡·巴尔卡、科米沙尼、新尼古拉耶夫卡、贝里斯拉夫、亚历山德罗夫卡、杜德恰尼、佐洛塔·巴尔卡、查里夫内、维索克、比洛泽尔卡、普里第聂普罗夫斯克、 罗兹利夫、维列滕斯克、纳迪耶夫卡、萨多韦、第聂伯罗夫斯克、基佐米斯、达里耶夫卡、波尼亚蒂夫卡、尼基尔斯克、因古列茨、恰伊奇内、因古利夫卡、扎里奇内、乌利亚诺夫卡、安托诺夫卡、韦塞莱、 兹米耶夫卡、利沃夫、米洛韦、米哈伊洛夫卡、莫纳斯蒂尔斯克、奥索科里夫卡、蒂亚金卡、基塞利夫卡、诺沃德米特里夫卡、莫洛德茨克、索菲耶夫卡和赫尔松。

俄罗斯的袭击导致三栋多层住宅楼、七栋私人住宅、一处经济建筑以及多辆私家车受损。

因此，俄罗斯对赫尔松州的炮击导致1人死亡，另有6名该州居民受伤。

赫尔松州州长亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一情况。

过去24小时内（11月9日），俄军在顿涅茨克州杀害了三名平民。另有1人因敌方炮击受伤。

过去24小时内，俄军袭击了苏姆州四个区的27个居民点。炮击造成1人死亡，另有8人受伤。苏姆市有3辆汽车和一栋多户住宅楼受损。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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