В Херсонской области в результате атак России погиб один человек, шестеро получили ранения

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

Российские войска атаковали регион с помощью ударных беспилотников, авиации и артиллерии.

Под вражеским огнем оказались Станислав, Широкая Балка, Комишаны, Новониколаевка, Берислав, Александровка, Дудчаны, Золотая Балка, Чаривное, Высокое, Белозерка, Приднепровское, Разлив, Велетенское, Надиевка, Садовое, Днепровское, Кизомис, Дарьевка, Понятовка, Никольское, Ингулец, Чайчино, Ингуловка, Заречное, Ульяновка, Антоновка, Веселое, Змиевка, Львово, Милово, Михайловка, Монастырское, Осокоровка, Тягинка, Киселевка, Новодмитровка, Молодецкое, Софиевка и Херсон.

В результате российских ударов повреждены три многоэтажных дома, семь частных домов, хозяйственная постройка и частные автомобили.

Таким образом, российские обстрелы Херсонской области привели к гибели одного человека и ранению ещё шестерых жителей области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Российские войска за прошедшие сутки, 9 ноября, убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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