Władze rosyjskie nadal zwiększają dotacje dla koncernów naftowych, których rafinerie były w tym roku ponad 100 razy celem ataków dronów. W związku z tym przedsiębiorstwa zostały zmuszone do ograniczenia wielkości przerobu ropy do najniższego poziomu od dwóch dekad.

W październiku koncerny naftowe otrzymały z budżetu federalnego około 5,07 mld dolarów w ramach mechanizmu stabilizacyjnego, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. W porównaniu z wrześniem wypłaty wzrosły o 36%, czyli o około 1,34 mld dolarów, i były najwyższe od kwietnia 2022 roku.

Władze przeznaczyły na przemysł naftowy kolejne około 1,71 mld dolarów w formie zwrotu podatku akcyzowego — o 42% więcej niż miesiąc wcześniej. Łączna kwota dotacji we wszystkich kanałach w ciągu miesiąca wyniosła około 7,08 mld dolarów. Kwota ta przewyższa roczne budżety dużych rosyjskich regionów, w szczególności obwodu swierdłowskiego i kraju krasnodarskiego.

Od początku roku wyłącznie w ramach mechanizmu stabilizacyjnego firmy naftowe otrzymały około 20,05 mld dolarów, jak obliczył ekonomista Kirill Rodionow. Mechanizm ten wprowadzono w 2018 roku i ogłoszono go jako sposób na stabilizację krajowych cen benzyny. Jednak pomimo rekordowych wypłat ceny paliwa na rosyjskich stacjach benzynowych wzrosły w tym roku najsilniej od początku lat 2010. Latem wzrost cen sięgał 28% w ujęciu rocznym, a jesienią spowolnił do 18%, według szacunków Raiffeisenbanku.

Łączna kwota dotacji dla rosyjskich rafinerii w tym roku, łącznie ze zwrotem podatku akcyzowego i dopłatą inwestycyjną, wyniosła około 34,35 mld dolarów. Dla porównania, w okresie styczeń–październik ubiegłego roku kwota ta wynosiła około 24,94 mld dolarów, jak obliczył Rodionow. Według niego wydatki te faktycznie niwelują dodatkowe wpływy budżetowe uzyskane dzięki wzrostowi cen ropy.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Wideo: W obwodzie krasnodarskim uderzono w rafinerię Afipską.

Przypomnijmy, że w nocy z 2 na 3 listopada drony przeprowadziły atak na rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

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