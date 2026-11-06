Россия может быть готова к мирным переговорам не раньше 2027 года — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что перспективы серьезных мирных переговоров о прекращении войны в Украине улучшатся не раньше 2027 года. По его словам, в течение зимы Россия сосредоточится на усилении давления на Украину и не будет готова к переговорному процессу.

По мнению литовского лидера, Москва может изменить свою позицию в отношении переговоров только после окончания зимнего периода.

«Россияне будут лишь делать вид, что ведут переговоры. Я им не доверяю», — заявил он.

Путин с самого начала будет выдвигать требования, неприемлемые для Украины, добавил Науседа.

«Если Украина переживет эту зиму, а я убежден, что так и будет, перспективы серьезных переговоров в 2027 году улучшатся. Раньше я их не ожидаю», — добавил лидер Литвы.

Нападение РФ на НАТО

«Я не думаю, что Россия сейчас готова к масштабным военным операциям. Ее ресурсы задействованы на украинском поле боя, и там Россия не добивается успеха. Но Путин испытывает нас и все больше приближается к применению статьи 5 НАТО о коллективной обороне», — считает Науседа.

Об этом сообщается со ссылкой на Politico.

Напомним, что Мерц заявил, что мирные переговоры невозможны без Украины и Европы — Reuters.



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