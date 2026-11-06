Rosja może być gotowa do rozmów pokojowych nie wcześniej niż w 2027 roku – Naudesa

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uważa, że perspektywy poważnych rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie poprawią się nie wcześniej niż w 2027 roku. Jak twierdzi, w okresie zimowym Rosja skoncentruje się na zwiększeniu presji na Ukrainę i nie będzie gotowa do podjęcia procesu negocjacyjnego.

W opinii litewskiego przywódcy Moskwa może zmienić swoje stanowisko w sprawie negocjacji dopiero po zakończeniu okresu zimowego.

„Rosjanie będą tylko udawać, że prowadzą negocjacje. Nie ufam im” – oświadczył.

Putin od samego początku będzie stawiał wymagania nie do przyjęcia dla Ukrainy – dodał Nausėda.

„Jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, a jestem przekonany, że tak się stanie, perspektywy poważnych negocjacji w 2027 roku poprawią się. Wcześniej nie spodziewam się ich” – dodał przywódca Litwy.

Atak Rosji na NATO

„Nie sądzę, by Rosja była obecnie gotowa do zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych. Jej zasoby są zaangażowane na ukraińskim polu bitwy, a tam Rosja nie odnosi sukcesów. Jednak Putin nas testuje i coraz bardziej zbliża się do zastosowania artykułu 5 traktatu NATO dotyczącego zbiorowej obrony” – uważa Nausėda.

Informację tę podaje serwis Politico.

Przypomnijmy, że Merz stwierdził, iż rozmowy pokojowe są niemożliwe bez udziału Ukrainy i Europy – podaje Reuters.



Zelenski omówił z Witkoffem i Kushnerem przyszłe rozmowy pokojowe

Putin nie zamierza zrezygnować z zajęcia Donbasu – podaje Reuters.

Czytaj nas na