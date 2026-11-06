俄罗斯最早要到2027年才可能准备好进行和平谈判——纳乌塞达

立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达认为，关于结束乌克兰战争的实质性和平谈判的前景，最早要到2027年才会有所改善。 他表示，整个冬季，俄罗斯将专注于加强对乌克兰的施压，且不会为谈判进程做好准备。

这位立陶宛领导人认为，只有等到冬季结束之后，莫斯科才可能会改变其在谈判问题上的立场。

“俄罗斯人只会假装在进行谈判。我不信任他们，”他说道。

纳乌塞达补充道，普京从一开始就会提出对乌克兰而言无法接受的要求。

“如果乌克兰能挺过这个冬天——而我确信它一定能——那么2027年进行实质性谈判的前景将会好转。在此之前，我不抱期待，”这位立陶宛领导人补充道。

俄罗斯对北约的进攻

“我不认为俄罗斯目前已准备好进行大规模军事行动。其资源都投入到了乌克兰战场，而俄罗斯在那里并未取得成功。 但普京正在试探我们，并越来越接近触发北约《第五条》关于集体防御的规定，”纳乌塞达认为。

据《Politico》报道。

需要指出的是，梅尔茨曾表示，如果没有乌克兰和欧洲的参与，和平谈判是不可能的——路透社报道。



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