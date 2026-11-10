“雷德”无人机部队第413团的无人机操作员在顿涅茨克州临时被占领土上摧毁了一套俄罗斯TOS-1A型“索尔涅茨波克”重型火焰喷射系统。

据军方通报，第413团第4营的操作员发现了一处藏有俄罗斯TOS-1A型“索尔涅茨佩克”重型火焰喷射系统的掩体，随后对其实施了打击。

该作战车辆隶属于俄罗斯联邦陆军第76空降突击师的辐射、化学和生物防护连。

俄占军利用此类系统打击乌克兰阵地和防御工事。因此，摧毁此类装备可削弱敌方的火力，并降低其作战能力。

“雷德”团强调，无人机操作员继续在临时被占领土上侦测并打击俄罗斯侵略者的军事目标，从而剥夺敌人的装备和武器。

视频中展示了击毁俄罗斯“索尔涅茨波克”系统的瞬间及其后果。

该部队在社交媒体上发布了这段作战视频。

在库皮扬斯克方向，第77独立空降第第聂伯河旅的部队对俄罗斯占领军的阵地和技术装备实施了一系列精准打击。 此外，乌克兰军队继续摧毁敌方的攻击型无人机。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2220名占领军。截至2026年11月10日，俄军伤亡的最新数据已公布。

前线共发生148起交火事件：其中波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫斯克方向的战况最为激烈。

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2280名俄罗斯占领军。

过去24小时内，前线共记录140起交火事件，其中波克罗夫斯基方向的战况依然最为激烈。

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