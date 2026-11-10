В Донецкой области операторы полка «Рейд» поразили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепьок»

Операторы беспилотников 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепьок» на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщили военные, операторы 4-го батальона 413-го полка обнаружили укрытие, в котором находилась российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепьок», после чего нанесли по нему удар.

Указанная боевая машина принадлежала роте радиационной, химической и биологической защиты 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ.

Российские оккупанты используют такие системы для поражения украинских позиций и укреплений. Поэтому уничтожение подобной техники ослабляет огневые возможности противника и снижает его боевой потенциал.

В полку «Рейд» отмечают, что операторы беспилотников продолжают выявлять и поражать военные объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях, лишая противника техники и вооружения.

Момент поражения российской системы «Солнцепьок» и его последствия запечатлели на видео.

Видео боевых действий подразделение опубликовало в социальных сетях.

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады нанесли серию прицельных ударов по позициям и техническим средствам российских оккупационных войск. Также украинские военные продолжают уничтожать ударные беспилотники противника.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2220 оккупантов. Новые данные о потерях российской армии обнародованы по состоянию на 10 ноября 2026 года.

На фронте произошло 148 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

За сутки на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, самым горячим остается Покровское направление.

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