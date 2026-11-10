Operatorzy dronów z 413. pułku Sił Systemów Bezzałogowych „Reid” zniszczyli rosyjski ciężki system miotaczy ognia TOS-1A „Solntsepok” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego.

Jak poinformowali wojskowi, operatorzy z 4. batalionu 413. pułku wykryli kryjówkę, w której znajdował się rosyjski ciężki system miotaczy ognia TOS-1A „Solntsepok”, po czym przeprowadzili na niego atak.

Wspomniana maszyna bojowa należała do kompanii ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, chemicznymi i biologicznymi 76. dywizji desantowo-szturmowej armii Federacji Rosyjskiej.

Rosyjscy okupanci wykorzystują takie systemy do niszczenia ukraińskich pozycji i umocnień. Dlatego zniszczenie tego typu sprzętu osłabia siłę ognia przeciwnika i zmniejsza jego potencjał bojowy.

W pułku „Reid” podkreślają, że operatorzy dronów nadal wykrywają i niszczą obiekty wojskowe rosyjskich najeźdźców na tymczasowo okupowanych terytoriach, pozbawiając przeciwnika sprzętu i uzbrojenia.

Na filmie pokazano moment zniszczenia rosyjskiego systemu „Solntsepok” oraz jego skutki.

Film przedstawiający działania bojowe jednostki został opublikowany w mediach społecznościowych.

Na kierunku Kupiański oddziały 77. oddzielnej brygady powietrznodesantowej Naddnieprskiej zadały serię precyzyjnych uderzeń na pozycje i środki techniczne rosyjskich wojsk okupacyjnych. Ponadto ukraińskie siły zbrojne nadal niszczą bojowe drony przeciwnika.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 2220 okupantów. Nowe dane dotyczące strat armii rosyjskiej opublikowano na dzień 10 listopada 2026 roku.

Na froncie doszło do 148 starć: najintensywniejsze miały miejsce na kierunkach Pokrowskim i Konstantynowskim.

W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie 2 280 rosyjskich okupantów.

W ciągu doby na froncie odnotowano 140 starć, a najgorętszym kierunkiem pozostaje kierunek Pokrowski.

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