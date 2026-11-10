На Донеччині оператори полку Рейд уразили російську важку вогнеметну систему Солнцепьок

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Оператори безпілотників 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомили військові, оператори 4-го батальйону 413-го полку виявили укриття, у якому перебувала російська важка вогнеметна система ТОС-1А «Солнцепьок», після чого завдали по ньому удару.

Зазначена бойова машина належала роті радіаційного, хімічного та біологічного захисту 76-ї десантно-штурмової дивізії армії РФ.

Російські окупанти використовують такі системи для ураження українських позицій та укріплень. Тому знищення подібної техніки послаблює вогневі можливості противника та зменшує його бойовий потенціал.

У полку «Рейд» наголошують, що оператори безпілотників продовжують виявляти й уражати військові об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях, позбавляючи противника техніки та озброєння.

Момент ураження російської системи «Солнцепьок» та його наслідки показали на відео.

Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив у соціальних мережах.

На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади завдали серії прицільних ударів по позиціях і технічних засобах російських окупаційних військ. Також українські військові продовжують знищувати ударні безпілотники противника.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2220 окупантів. Нові дані про втрати російської армії оприлюднили станом на 10 листопада 2026 року.

На фронті відбулося 148 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

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