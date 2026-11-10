乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，除莫斯科外，他愿意在世界任何地方与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京会晤。甚至有消息称，佛罗里达和南极洲也被列为可能的谈判地点。

据梅尔尼克称，只要不在莫斯科举行，乌克兰总统并不排斥与俄罗斯领导人举行面对面会晤的可能性。

这位外交官列举了可能的谈判地点，包括12月G20峰会期间的佛罗里达州，以及南极洲。与此同时，他将俄罗斯首都从可能的选项中排除在外。

此外，乌克兰常驻联合国代表表示，俄罗斯独裁者至今仍寄希望于摧毁乌克兰人的意志，迫使乌克兰投降。不过，梅尔尼克强调，这种情况绝不会发生。

需要指出的是，11月6日，弗拉基米尔·泽连斯基在接受CNN记者杰克·塔珀采访时，将美国总统唐纳德·特朗普关于欧洲安全体系的新构想称为危险的。

这位乌克兰领导人解释说，俄罗斯并未表现出结束战争的意愿，反而试图就欧洲大陆的新安全架构展开讨论。

乌克兰常驻联合国代表安德烈·梅尔尼克在11月9日的联合国安理会会议上通报了这一情况。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在第30届伊比利亚-美洲峰会特别小组讨论会上发言时曾表示，如果独裁者弗拉基米尔·普京有此意愿，俄罗斯完全有能力停止军事行动。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在马德里会见欧洲理事会主席安东尼奥·科什塔时，强调了欧洲代表参与关于乌克兰安全保障和经济复苏谈判的必要性。

11月5日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与安道尔首相夏维尔·埃斯波特·萨莫拉就协助遣返被俄罗斯绑架的乌克兰儿童一事进行了讨论。 据该国元首称，在俄罗斯非法带走的2万多名儿童中，乌克兰已成功接回2790名。

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