Зеленский готов встретиться с Путиным в любой точке мира, кроме Москвы, — Мельник

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в любой точке мира, за исключением Москвы. Среди возможных мест для переговоров называли даже Флориду и Антарктиду.

По словам Мельника, украинский президент не отказывается от возможности личной встречи с российским лидером, если она состоится не в Москве.

Среди возможных мест проведения переговоров дипломат назвал Флориду во время саммита G20 в декабре, а также Антарктиду. В то же время российскую столицу он исключил из перечня возможных вариантов.

Также постоянный представитель Украины при ООН заявил, что российский диктатор до сих пор надеется сломить волю украинцев и заставить Украину капитулировать. Однако, подчеркнул Мельник, этого не произойдет.

Напомним, 6 ноября Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу назвал опасной новую идею президента США Дональда Трампа относительно системы безопасности Европы.

Украинский лидер пояснил, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну, а вместо этого стремится начать обсуждение новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита заявил, что РФ способна прекратить боевые действия, если диктатор Владимир Путин того пожелает.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Мадриде с президентом Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул необходимость участия представителей Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шарьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

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